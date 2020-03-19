Бишкек, , 15:11 — REGNUM Киргизия планирует использовать опыт Японии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 19 марта заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций (МЧС) республики Калыс Ахматова на брифинге.

Он считает, для искоренения инфекции необходимо каждые 15 минут пить теплую кипяченую воду, полоскать рот соленой водой и каждые два часа проветривать и дезинфицировать помещение.

Замминистра также опроверг информацию о сборе денег с жителей Сузакского района Джалал-Абадской области для проведения дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 марта в Киргизии выявлено три случая заражения коронавирусом. Все учебные заведения и детские сады закрылись на карантин.

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