Кейптаун, , 15:14 — REGNUM Крупнейшее ежегодное южноафриканское пасхальное паломничество, проводимое Сионской христианской церковью (ZCC), было отменено, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом передает новостной портал News24.

Мероприятие, проходящее в Мории, провинция Лимпопо, обычно привлекает миллионы людей, приехавших из различных стран Южной Африки, отмечают репортеры.

«В среднем, 10 миллионов членов ZCC собираются в Мории для пасхального паломничества каждый год», — заявил представитель ZCC Эмануэль Мотолла Мотолла в интервью корреспонденту портала.

«И как церковь мы не хотим рисковать и предпринимать что-либо, что может ускорить распространение пандемии», — добавил Мотолла.

Он также сказал в интервью местному телеканалу eNCA TV, что церковь также обеспечит, чтобы все службы соответствовали призыву президента ЮАР Сирилла Рамафосы о том, чтобы число участников массовых мероприятий не превышало 100 человек.

Напомним, что до настоящего времени в Южной Африке зарегистрировано 116 случаев заражения коронавирусом.

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