Цхинвал, , 15:09 — REGNUM Транскавказскую магистраль (Транскам), соединяющую Южную Осетию с Россией, снова засыпало снегом, и она остается закрытой для движения автомобилей. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.

Как рассказали в пресс-службе спасателей, утром 18 марта трассу начали расчищать, но вечером сошли новые лавины. Службы приступили к обстрелу лавинных очагов, после этого дорогу снова будут расчищать.

Отметим, что Транскам остается закрытым для движения всех видов транспорта с 17 марта. Также закрыт проезд через Рокский тоннель.