Токио, , 15:02 — REGNUM Создатель серии файтингов Super Smash Bros. Масахиро Сакурай рассказал, как коронавирус повлиял на разработку игр в Японии. По его словам, из-за карантина сильно замедлилась работа над многими проектами, сообщает Kotaku 19 марта.

Сакурай отметил, что японским разработчикам сложно работать на дому из-за «высокой конфиденциальности разработки» — крупные компании боятся, что детали предстоящих игр могут попасть в сеть. Помимо этого, у автора Super Smash Bros. отменились все командировки, поэтому он не может должным образом взаимодействовать с партнёрами.

Напомним, Super Smash Bros. — это файтинг, издателем которого выступает Nintendo. Бойцами в нём являются самые популярные представители игр компании.

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