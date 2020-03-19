Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM Более 2,5 тыс. человек в Казахстане находится на карантине дома или в больницах, сообщили 19 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, 593 человек изолированы в учреждениях здравоохранения. 2066 человек отправлены на домашний карантин. Всего выявлено 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение. Нур-Султан и Алма-Ата закрылись на карантин. Случаи заражения выявлены только в этих двух городах.

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