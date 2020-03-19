Токио, , 14:54 — REGNUM Новый боец по имени Факумрам появится в игре Tekken 7 уже 24 марта 2020 года. Об этом сообщалось 18 марта на YouTube-канале tekkenchannel.

В бою Факумрам использует приёмы из тайского бокса. Сообщается, что помимо нового персонажа, в игре также появится дополнительная арена для сражений.

Напомним, Tekken 7 — это популярный файтинг от японской компании Bandai Namco. Его релиз состоялся в 2015 году.

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