Амстердам, 19 марта 2020, 14:47 — REGNUM С 19 марта 18:00 часов границы Нидерландов будет закрыты для приезжих из других стран, чьё пребывание в стране не вызвано насущной необходимостью.
Данная мера не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза и государств, входящих в Шенгенскую зону, а также на граждан Соединённого Королевства.
Кроме того, она не распространяется на представителей т.н. жизненно важных профессий, например, работникам в сфере здравоохранения или транспорта. Данная мера будет действовать как минимум в течении 30 дней.