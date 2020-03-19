Амстердам, , 14:47 — REGNUM С 19 марта 18:00 часов границы Нидерландов будет закрыты для приезжих из других стран, чьё пребывание в стране не вызвано насущной необходимостью.

Данная мера не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза и государств, входящих в Шенгенскую зону, а также на граждан Соединённого Королевства.

Кроме того, она не распространяется на представителей т.н. жизненно важных профессий, например, работникам в сфере здравоохранения или транспорта. Данная мера будет действовать как минимум в течении 30 дней.