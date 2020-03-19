Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Российский кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов снимет сцену воздушного боя в своём новом фильме «ФАУ. Побег из ада» при помощи многопользовательской видеоигры War Thunder. Об этом сообщило издание Deadline 18 марта.

По задумке режиссёра, Павла Прилучного (исполнителя главной роли) будут снимать в кабине самолёта, окружённого множеством LED-экранов. На каждом из таких экранов будет транслироваться ход матча War Thunder, в котором актёр будет сражаться против реальных геймеров — после этого полученную запись «доведут до ума» при помощи компьютерной графики.

При этом Бекмамбетов будет руководить съёмками дистанционно. Сообщается, что для этого он планирует воспользоваться сервисом Microsoft Teams.

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