Ханты-Мансийск, , 14:47 — REGNUM В Югре с 19 марта действует режим повышенной готовности. Об этом сообщает окружной Департамент общественных и внешних связей.

Постановление подписала 18 марта губернатор Наталья Комарова. Местным руководителям предписано наладить дистанционную форму обучения и приостановить образовательный процесс по программам, которые её не предусматривают, организовать выписку рецептов на лекарства без необходимости посещения медучреждений, вести ежедневно мониторинг цен на продовольствие и нефтепродукты и т.д.

Отметим, пока в Югре нет случаев заболевания коронавирусом. Добавим, ранее режим повышенной готовности ввели многие регионы России.