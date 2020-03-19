Иваново, , 14:46 — REGNUM Школьников, вернувшихся в Ивановскую область из Германии, отправили на карантин вместе с их родителями. Об этом сообщила 19 марта пресс-служба правительства региона.

Как уточнил глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, у врачей есть все данные о тех людях, которые прибыли в регион из-за границы.

«Сейчас мы организовали работу с ними. Например, ивановские школьники, вернувшиеся из Германии, помещены в карантин вместе с родителями. Все они осмотрены медиками, чувствуют себя хорошо, сегодня будем проводить тестирование», — рассказал Фокин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что у одного жителя Ивановской области подтверждено заболевание новым коронавирусом.