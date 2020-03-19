Рамалла , , 14:49 — REGNUM Палестинское общество заключенных опубликовало заявление, в соответствии с которым в израильских тюрьмах четверо палестинцев заразились коронавирусом, об этом 19 марта отмечается в распространенном документе.

По данным правозащитной организации, заключенные заразились инфекцией в израильской тюрьме в Мегиддо.

«Заключенным грози опасность заражения, что представляет угрозу для их жизни», — отмечается в заявлении организации, имеющей ввиду других, еще не инфицированных задержанных.

Напомним, в настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся свыше 5 тыс. 500 палестинцев, среди которых женщины, дети, а также лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Работаем лучше» — в ЕС считают «агрессивными» меры РФ по коронавирусу