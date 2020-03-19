Москва, , 14:41 — REGNUM В Европе считают российские меры против распространения коронавируса необычно жёсткими. Об этом 19 марта заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».

«Хочу отдать должное нашим властям. Сейчас много говорят на Западе, что Россия предпринимает агрессивную политику по отношению к коронавирусу. Агрессивность, я так понимаю, это в той или иной степени своевременность и активность. То, что у нас сделано гораздо быстрее, быстрее сообразили, — итальянцы и ряд других европейских стран делают гораздо медленнее», — заявил Засорин.