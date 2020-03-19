Кэри, США, , 14:40 — REGNUM Разработчики из Psyonix анонсировали шестой сезон в соревновательном гоночном симуляторе Rocket League. Трейлер с демонстрацией нового контента они опубликовали 18 марта на YouTube-канале игры.

Дополнительный контент нового сезона будет посвящён «тёмным улицам неонового Токио». Уже 25 марта 2020 года в игре появится Rocket Pass, благодаря которому геймеры смогут получить тематические предметы для своих автомобилей.

Напомним, Rocket League — это соревновательная игра, в которой геймеры «играют в футбол на автомобилях». Её релиз состоялся в 2015 году.

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