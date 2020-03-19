Бишкек, , 14:40 — REGNUM Частные и государственные детские сады в Киргизии закроют на карантин. Об этом 19 марта заявил министр образования и науки республики Каныбек Исаков, сообщили в пресс-службе министерства.

По его словам, детсады и центры раннего развития детей приостановят с 20 марта. Сотрудникам дошкольных учреждений поручено в двухнедельный срок обработать все помещения. Вместе с тем всем работникам детсадов сохранят зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 марта в Киргизии обнаружено три случая заражения коронавирусом.

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