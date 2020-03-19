Москва, , 14:40 — REGNUM Посольство РФ на Украине принимает обращения своих граждан, оказавшихся на украинской территории и не имеющих возможности вернуться домой из-за отмены сообщения между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Отмечается, что посольство рассматривает вариант с эвакуацией данных граждан. Всю необходимую информацию граждане РФ могут оставить на сайте диппредставительства.

В посольстве подтвердили, что заявки уже поступают, однако не стали раскрывать их количество.