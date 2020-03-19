Калуга, , 14:44 — REGNUM Чтобы избежать мошенничества, необходимо быть внимательными к любым ресурсам и рассылкам, содержащим упоминание коронавируса. Об этом 19 марта в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил начальник отдела безопасности Отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Павел Кузнецов.

«Рекомендуем удалять письма от незнакомых отправителей, не нужно переходить по сомнительным ссылкам и верить сообщениям в социальных сетях и мессенджерах. Игнорируйте сообщения, в которых запрашиваются ваши личные или платежные данные», — сказал он.

По словам эксперта, при покупках в интернет-магазинах нужно убедиться в подлинности ресурса, прежде чем вводить данные карты для оплаты. Нужно использовать антивирусную защиту, включая защиту от спама. Не стоит забывать и о правилах финансовой безопасности.

«Мошенники используют ситуацию с коронавирусом в своих интересах, рассылая письма и спам-сообщения с целью получить доступ к персональным данным, сообщениям и банковским приложениям человека. Они выбирают тему письма, на которую получатель должен среагировать. Например, такое сообщение может содержать предложение купить медицинские маски, дезинфицирующее средство, вакцину или лекарства. Текст письма или сообщения также может содержать ссылку, которая ведет на фишинговый сайт, и при переходе по ссылке загружается вирус, который ворует данные с вашего устройства», — сказал Павел Кузнецов.

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