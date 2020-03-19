Тбилиси, , 14:36 — REGNUM В связи с распространением коронавируса и в целях предотвращения масштабной эпидемии в ближайшие дни еще больше ужесточит режим и максимально переведет все секторы на дистанционное обслуживание. Об этом на брифинге после заседания межведомственного координационного совета по превенции коронавируса сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

«Масшабной эпидемии в стране пока нет, но рост случаев будет, и мы должны сделать все, чтобы предотвратить масштабный рост. Сегодня мы обсуждали, как должны работать все секторы в создавшейся ситуации, какие мероприятия были проведены в этом направлении. Национальный центр по контролю заболеваний рекомендует максимально по всей стране как можно шире внедрять дистанционное обслуживание там, где это возможно, и сервис по доставке на дом. Конечно, продовольственных магазинов и аптек это пока не касается», — заявил Гамкрелидзе.

Что касается чрезвычайного положения, на данном этапе необходимости в его объявлении специалисты не видят, но если она возникнет, то режим ЧП обязательно будет введен, отметил Гамкрелидзе.

Этот же вопрос был задан и лидеру большинства парламента Грузии, депутату Мамуке Мдинарадзе, который от парламента также присутствовал на заседании координационного совета. Он повторил слова Амирана Гамкрелидзе, отметив, что на данном этапе чрезвычайное положение в Грузии не вводится, но в случае необходимости парламент поддержит такую крайнюю меру.

«Если будут такие рекомендации по введению чрезвычайного положения, то парламент обязательно примет это решение. А пока мы следуем рекомендациям специалистов и полностью поддерживаем максимальное ужесточение режима и призываем население не выходить из дома без особой необходимости», — заявил Мдинарадзе.

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 40 случаев коронавируса, 1592 человека помещены в карантин, а 262 находятся в стационарах под наблюдением врачей. На территории Грузии летальных случаев в результате коронавируса пока не было.