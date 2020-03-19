Москва, , 14:36 — REGNUM Несмотря на соседство с Китаем, на Дальнем Востоке до сих пор не регистрируются случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 марта заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».

«Меня удивляет, мягко говоря, что по статистике официальной ни одного случая не зафиксировано на Дальнем Востоке. Казалось бы, прямое соседство с Китаем. Ну не могло быть. До перекрытия границ разве никаких контактов, никаких возможностей не было?» — заявил Засорин.

«Полагаю, там эти случаи были, просто, слава богу, всё обошлось без последствий. Просто их не заметили», — отметил он.