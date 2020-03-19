Эдмонтон, Канада, 19 марта 2020, 14:35 — REGNUM Сюжетное приключение Dark Dreams of Furiae для игры Neverwinter Night: Enhanced Edition выйдет 24 марта 2020 года. Об этом 19 марта сообщает «Мир Фантастики».
Разработчики приключения обещают около 10 часов нового сюжетного контента, который можно проходить как в одиночку, так и в компании с другом. Оно будет доступно в сервисе цифровой дистрибуции игр Steam.
Напомним, Neverwinter Nights — это популярная ролевая игра от канадской студии Bioware. В 2018 году в Steam вышло обновлённое издание Enhanced Edition.
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