Горно-Алтайск, , 14:35 — REGNUM Граждане Монголии вновь попытались вывезти медицинские маски из России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сибирского таможенного управления, инцидент произошёл на пропускном пункте «Ташанта» на Алтае.

Всего у них обнаружили 4350 масок общей массой 12 кг. Документы на товар иностранцы предъявить не смогли. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Поскольку медицинские маски включены в перечень продукции, в отношении которой установлен временный запрет на вывоз из Российской Федерации, они были возвращены на территорию России», — отметили в управлении.

Напомним, в связи с угрозой коронавируса, из аптек во многих российских регионах исчезли медицинские маски. Как сообщало ИА REGNUM, это заставило местные власти задуматься над организацией собственного производства индивидуальных защитных средств.

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