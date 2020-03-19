Севастополь, , 15:36 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса власти Севастополя ввели в городе меры повышенной готовности и отменили все массовые мероприятия, посвящённые шестой годовщине воссоединения крымского полуострова с Россией. Об этом 19 марта заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы всё-таки синхронно с Крымом ввели меры повышенной готовности, отменили все массовые мероприятия, потому что в соседних регионах, в Краснодарском крае, есть подтвердившиеся случаи. Тем более что перемещения теперь по Крымскому мосту и на поезде осуществляются, поэтому решили всё-таки обезопаситься. Хотели провести масштабный концерт. Конечно, все севастопольцы знали и чувствовали… Как вы правильно сказали, жизнь и здоровье важнее. Этим сейчас занимаемся», — сообщил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на введённые ограничения, 18 марта участники крымского автопробега мотоциклистов и автолюбителей, организованного байкерским клубом «Ночные волки», провели на горе Гасфорта праздничный концерт и мотошоу.

Об этом: «Ночные волки» проводят в Севастополе концерт, несмотря на запрет властей?