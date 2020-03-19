Севастополь, 19 марта 2020, 15:36 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса власти Севастополя ввели в городе меры повышенной готовности и отменили все массовые мероприятия, посвящённые шестой годовщине воссоединения крымского полуострова с Россией. Об этом 19 марта заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на введённые ограничения, 18 марта участники крымского автопробега мотоциклистов и автолюбителей, организованного байкерским клубом «Ночные волки», провели на горе Гасфорта праздничный концерт и мотошоу.
Об этом: «Ночные волки» проводят в Севастополе концерт, несмотря на запрет властей?