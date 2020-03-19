Пермь, , 14:32 — REGNUM В Перми чиновники потребовали от управляющих компаний и ТСЖ проводить регулярно дезинфекцию подъездов и мусоропроводов в многоквартирных домах, обрабатывать ручки и перила в подъездах, кнопки в лифтах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, в краевой столице действует режим повышенной готовности. Школьники отправлены на досрочные каникулы. Ведомства и учреждения по возможности используют дистанционный формат работы и обучения. Усилена санобработка в общественном транспорте.

Телефонограммы об активном применении профилактических мер направлены в адрес УК и ТСЖ. Указано на необходимость систематической дезинфекции в подъездах многоквартирных домов.

Напомним, в Пермском крае выявлено два случая коронавируса. Регион живет в режиме повышенной готовности.