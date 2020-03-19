Кейптаун, , 14:36 — REGNUM Более 1700 человек вынуждены оставаться на борту круизного лайнера у побережья Кейптауна в ЮАР из-за опасений, что некоторые члены экипажа заражены коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

Администрация порта выразила обеспокоенность после того, как у члена экипажа судна, который прилетел из Турции 9 марта, начали проявляться симптомы вируса. Он был изолирован на борту MV Corona вместе с другим членом экипажа, с которым он был на рейсе из Турции. Отслеживание контактов показало, что еще шесть человек также необходимо изолировать.

Предполагается, что многие пассажиры лайнера являются гражданами Германии и Австрии.

Органы здравоохранения ЮАР в настоящее время ожидают результатов тестов на коронавирус всех изолированных.

«Мы уделяем приоритетное внимание тестированию», — заявил BBC представитель министерства здравоохранения ЮАР Попо Майя.

На сегодняшний день в ЮАР зарегистрировано 116 случаев заболевания, большинство из которых связаны с людьми, которые посещали Европеу Однако в настоящее время сообщается также и о 14 случаях локальной передачи вируса.