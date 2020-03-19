Тверь, , 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.

Постановлением, в частности, вводится запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также граждан, которые приезжают в регион из стран, где регистрировались случаи новой коронавирусной инфекции, обязывают сообщать о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону горячей линии 8−800−333−93−72, а при первых признаках ОРВИ вызывать врача и соблюдать режим самоизоляции.

На предприятиях региона руководителей обязывают обеспечить обязательную дезинфекцию предметов и мебели, измерение температуры сотрудников. Также рекомендуется ограничить командировки и максимально содействовать самоизоляции сотрудников.

В школах и детских садах вводится режим свободного посещения, по решению родителей ребёнка могут перевести на дистанционное обучение. С 23 марта, за период каникул, в школах намерены провести дезинфекцию.

Также региональному минздраву поручено обеспечить закупку необходимых медицинских изделий и проводить лабораторные исследования всех граждан, вернувшихся из европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 марта стало известно о двух заболевших коронавирусной инфекцией жителях Тверской области.