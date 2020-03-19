Москва, , 14:29 — REGNUM Заявление министерства иностранных дел Украины о том, предложения с российской стороны об обмене санкций носят манипуляционный характер, является циничной провокацией на фоне пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 марта заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Заявление МИД Украины о манипуляционных предложениях по отмене антироссийских санкций в связи коронавирусом — циничная провокация. Россия не ставила вопрос подобным образом, санкции вообще не наша повестка», — заявил Слуцкий.

В то же время нельзя не признать, что любые санкционные ограничения лишь усугубляют мировой экономический спад, подчеркнул он.

«Наивно было бы полагать, что та же самая Украина получит какие-либо дополнительные бонусы в условиях российских контрмер при надвигающемся кризисе», — отметил он.

«Подобная позиция — не что иное, как недальновидное проявление национального эгоизма. Еще раз хотел бы подчеркнуть: пандемия — не время для взаимных обвинений и нагнетания. Все ресурсы должны быть брошены на борьбу с COVID-2019», — указал Слуцкий.

Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил о необходимости отмены санкций против России на фоне эпидемии коронавируса для облегчения международной помощи. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, высказал идею о единовременной отмене абсолютно всех экономических санкций, введенных в обход Совбеза ООН.

Против подобных инициативы выступило Министерство иностранных дел Украины.

«Последние манипуляционные предложения российского чиновника Константина Косачева отменить санкции в связи с коронавирусом ярко подтверждают, что действующие экономические ограничения против России в связи с агрессией против Украины ощутимо влияют на российскую экономику, несмотря на постоянные возражения Кремля», — сообщило министерство.