Тюмень, , 14:28 — REGNUM В Тюменской области начала работу областная Общественная палата третьего созыва. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Первое заседание прошло 19 марта уже в новых условиях, вызванных введением с 18 марта режима повышенной готовности. Оно состоялось в формате видео-конференц-связи и проходило сразу на трёх площадках. Их приветствовал губернатор Александр Моор. Он поздравил собравшихся у технических устройств с окончанием формирования ОП и стартом нового этапа работы.

Всего в составе ОП находятся 102 члена. По сравнению со вторым созывом состав обновился на 43%.