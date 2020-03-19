Астрахань, , 14:26 — REGNUM В Астраханской области из-за угрозы коронавируса был изменён порядок предоставления мер социальной поддержки. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, такое решение было принято губернатором Игорем Бабушкиным.

Для получателей мер социальной поддержки, срок окончания предоставления у которых истекает с 17 марта по 31 декабря 2020 года, продлили сроки оформления документов. Они смогут оформить новые льготы с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года. До этого срока жители региона могут получать льготы без повторного оформления.

Тем, кто получает льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления документов об отсутствии задолженности продлили до 1 июля 2021 года.

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