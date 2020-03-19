Омск, , 14:25 — REGNUM Согласно официальному ответу Национального Дельфийского совета России, Дельфийские игры, которые должны были пройти в Омске 24−29 апреля 2020 года, переносятся на 6−11 ноября.

Причина переноса «Дельфийского Омска — 2020» — угроза распространения коронавируса, передаёт «Город55».

Напомним, в Дельфийских играх в Омске должны были принять участие около 2 тысяч участников из разных регионов России и стран СНГ.

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