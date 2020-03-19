Волгоград, , 14:26 — REGNUM Нарушения в концессионном соглашении по работе и обслуживанию камер фиксации ПДД в регионе выявило Волгоградское УФАС. Ведомство признало нарушителем областной комитет информационных технологий и предписало отменить все протоколы конкурса и внести изменения в конкурсную документацию, сообщили 19 марта в пресс-службе регионального УФАС.

На необоснованное ограничение доступа к конкурсу пожаловались некоторые участники торгов. Антимонопольный комитет установил, что по документам заявителю необходимо было быть уполномоченным лицом конкретного предприятия-изготовителя, иметь двухлетний опыт по гарантийному и послегарантийному обслуживанию мобильных камер фотовидеофиксации и надлежащему исполнению госконтрактов этой компании. При этом в конкурсной документации перечень этих требований не определён.

Кроме того, концессионное соглашение заключено в течение одного дня — 26 февраля 2020 года. Это противоречит закону о концессионных соглашениях, поскольку за одни сутки вскрыть единственную заявку, признать конкурс несостоявшимся, подвести итоги предварительного отбора, запросить у победителя условия, провести переговоры и заключить контракт невозможно, считают в ведомстве.

«Конкурсная документация Комитета составлена таким образом, что те, кто потенциально могли бы подать заявку, фактически были лишены такой возможности из-за ограничивающих требований. Более того, концессионное соглашение спешно заключено с нарушением сроков, ещё и в отсутствие банковской гарантии, являющейся обязательным документом для заключения концессионного соглашения. Однако, у нас имеются документы о том, что банковская гарантия, представленная ООО «Система», банком не выдавалась. Также до конца непонятна конкретная сумма, которая будет выплачена концедентом (Волгоградская область) за семь лет действия концессионного соглашения, установленная в размере 26,94% от суммы наложенных штрафов за нарушения ПДД», — прокомментировала решение врио руководителя Волгоградского УФАС Ольга Ячменева.

Комиссия УФАС предписала отменить все протоколы конкурса и внести изменения в конкурсную документацию.