Волгоград, 19 марта 2020, 14:26 — REGNUM Нарушения в концессионном соглашении по работе и обслуживанию камер фиксации ПДД в регионе выявило Волгоградское УФАС. Ведомство признало нарушителем областной комитет информационных технологий и предписало отменить все протоколы конкурса и внести изменения в конкурсную документацию, сообщили 19 марта в пресс-службе регионального УФАС.
На необоснованное ограничение доступа к конкурсу пожаловались некоторые участники торгов. Антимонопольный комитет установил, что по документам заявителю необходимо было быть уполномоченным лицом конкретного предприятия-изготовителя, иметь двухлетний опыт по гарантийному и послегарантийному обслуживанию мобильных камер фотовидеофиксации и надлежащему исполнению госконтрактов этой компании. При этом в конкурсной документации перечень этих требований не определён.
Кроме того, концессионное соглашение заключено в течение одного дня — 26 февраля 2020 года. Это противоречит закону о концессионных соглашениях, поскольку за одни сутки вскрыть единственную заявку, признать конкурс несостоявшимся, подвести итоги предварительного отбора, запросить у победителя условия, провести переговоры и заключить контракт невозможно, считают в ведомстве.
Комиссия УФАС предписала отменить все протоколы конкурса и внести изменения в конкурсную документацию.