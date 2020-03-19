Ташкент, , 14:24 — REGNUM Работу массажных салонов, дискотек и детских игровых залов в Узбекистане приостановят из-за распространения коронавируса, сообщили 19 марта в пресс-службе государственного налогового комитета.

Учреждения закроют с 19 марта. Комитет призвал население республики воздержаться от посещения этих заведений на период карантина, а предпринимателей с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Ташкенте на карантин закрыли городской зоопарк и первую городскую больницу. В республике выявили 23 случая заражения коронавирусом.

Читайте также: В Узбекистане закрыли ташкентский зоопарк