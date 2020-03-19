Иркутск, , 14:24 — REGNUM Власти Иркутской области в рамках введения родима повышенной готовности в связи с мировой эпидемией коронавируса объявили о временном закрытии для посетителей областных учреждений культуры, отменены все культурно-массовые мероприятия. По данным официального сайта Приангарья, ограничения вступают в силу с 20 марта 2020 года.

Как пояснил заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук, для посетителей закрыты музеи, театры, библиотеки. Показы спектаклей перенесены, но билеты на них сохраняются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовонсти в Иркутской области введён 18 марта с 20:00 местного времени.

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