Владикавказ, , 14:20 — REGNUM В Северной Осетии с 17 марта закрылись для посещения все учреждения культуры, в том числе библиотеки, театры, музеи, кинотеатры. Запрет введен приказом главы министерства культуры региона в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Руководству учреждений культуры предписано обеспечить контроль за состоянием здоровья сотрудников, а также за соблюдением мер дезинфекции в стенах зданий. Рекомендовано перевести работников на удаленный режим работы в случае имеющейся возможности.

Кроме того, закрыты все образовательные учреждения, подведомственные минкульту. Запрет введен и на проведение каких-либо массовых мероприятий, включая совещания и прием делегаций из других субъектов и стран.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 марта глава Северной Осетии Вячеслав Битаров объявил на территории субъекта режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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