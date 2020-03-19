Москва, , 14:20 — REGNUM Власти активно призывают граждан самоизолироваться и оставаться на карантине. Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин внес в свой указ от 5 марта изменения о новых ограничениях в столице. Если прежде власти требовали режима самоизоляции на две недели лишь от москвичей, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, то теперь на карантине должны оставаться все, кто живет с этими людьми в одной квартире.

Как заявил 19 марта ИА REGNUM партнер Юридической группы «NOVATOR», адвокат Александр Катков, нужно понимать, что не любой сотрудник может остаться дома, мотивируя это самоизоляцией: «Речь идет только о сотруднике, который вернулся из страны, входившей в список 19 стран, либо который контактировал с людьми, посетившими эти страны. В таком случае этот гражданин должен остаться на самоизоляции, и тогда работодатель должен обеспечить ему возможность дистанционного режима. Если он таковым лицом не является, он должен выйти на работу».

Добавим, что 19 марта Роспотребнадзор объявил о новых ограничениях: соблюдать карантин по коронавирусу теперь предписано всем гражданам, вернувшимся из путешествия или командировки. Подробнее читайте о правилах карантина.