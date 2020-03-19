Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM В Свердловской области массово скупают парацетамол и хлоргексидин. В некоторых аптеках их уже не найти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, на вечер 19 марта в одной из популярных аптечных сетей полностью отсутствовал раствор хлоргексидина 0,05%. Также не везде можно было найти парацетамол.

Как сообщало ИА REGNUM, также в аптеках региона нет медицинских защитных масок. Власти обещают решить проблему, к шитью столь востребованных у населения предметов привлекут заключённых.