Самара, , 14:17 — REGNUM Спектакли и концерты, запланированные на март и апрель месяцы, перенесены в Самаре из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, городские учреждения культуры перенесли все мероприятия на май и июнь 2020 года.

Поэтому местные жители могут, либо посетить эти мероприятия позже по уже купленным билетами, либо сдать билеты и получить свои деньги обратно.

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