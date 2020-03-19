Москва, , 14:15 — REGNUM Эпидемия коронавируса могла распространиться на Россию раньше, чем власти отдают себе в этом отчёт. Об этом 19 марта заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».

«Я так понимаю, что наша статистика несколько некорректна в том смысле, что она стала поздно составляться и поздно оформляться», — заявил Засорин.

«У меня такое ощущение, что не все учтены — кто на каком-то этапе попали в эту когорту, попали, ещё когда этому не придавалось этому достаточного значения. Скрытая форма коронавируса, видимо, гораздо шире распространилась», — отметил он.