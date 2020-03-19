Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Более 1,2 тысячи жителей Свердловской области обратились на горячую линию по новому коронавирусу. Об этом сообщает официальный свердловский оперативный штаб.

Горячая линия работает по телефону 112. Только за прошедшие сутки операторы приняли 755 обращений.

В основном люди спрашивают об ограничениях, которые ввели из-за распространения коронавируса. Также жители уточняют у специалистов правила изоляции и эпидемиологическую ситуацию в области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждён один случай заболевания коронавирусом. Пациентка лежит в больнице № 40 Екатеринбурга.

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