Ижевск, , 14:10 — REGNUM Единовременные выплаты от регионального бюджета, которые запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Удмуртии ветераны получат уже в марте. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

Согласно документу, ветераны и участники войны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда получат по 4 тыс. рублей, труженики тыла — по 2 тыс. рублей.

Выплаты будут начислены вместе с пенсией.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента ветеранам и инвалидам войны, а также труженикам тыла, проживающим на территории Удмуртии, вручили 2,1 тыс. медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в Удмуртии такие медали получат около 11 тыс. человек. Причём медали удмуртским ветеранам будут вручены вне зависимости от региона, в котором зарегистрированы награждаемые.