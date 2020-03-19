Москва, , 14:09 — REGNUM В Минпромторге РФ надеются, что ажиотаж в продуктовых магазинах в ближайшее время спадёт, поскольку дефицит продуктов отсутствует. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе визита на завод антисептиков Sanitelle.

По его словам, российские ретейлеры имеют запасы продуктов на два месяца вперёд.

Мантуров также подчеркнул, что дефицит антисептиков в аптеках будет постепенно спадать и, согласно ожиданиям, будет устранён к 23 марта. По словам министра, в медицинских учреждениях нет дефицита таких средств.