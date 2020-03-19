Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Генеральное консульство Литвы в Петербурге призывает граждан России прекратить поездки в Калининград и обратно через их страну в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее, если ехать необходимо, это возможно с ограничениями, хотя граница Литвы полностью закрыта.

Так, с 19 марта граждане РФ могут следовать транзитным поездом № 080/079 Калининград — Санкт-Петербург — Калининград только при наличии выданного им Упрощенного проездного документа по железной дороге (УПД ЖД) даже при наличии Шенгенской визы и многократного Упрощенного транзитного документа. Получить УПД ЖД можно, купив билеты в кассах РЖД и заполнив анкету на сайте. Ее необходимо распечатать и подписать, а затем отдать персоналу поезда.

При заполнении анкеты указывается e-mail, на который и высылают копию УПД ЖД. На границе пассажиры должны предоставить загранпаспорт и копию полученного по электронной почте документа.

В поезде может быть не более 100 человек, в одном купе или секции плацкарта — не более двух человек. Следовать организованно группами более 10 человек запрещено.

Пассажиров с явными признаками заболеваний дыхательных путей транзитом через Литву не пустят.

Те, кто уже купил билеты до 19 марта, обязаны на электронную почту sts@urm.lt выслать сканированные копии титульного листа загранпаспорта и билета. В случае положительного решения им будет выслана копия УПД ЖД.