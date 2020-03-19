Москва, , 14:07 — REGNUM Ни одного случая заболевания коронавирусом в Абхазии не выявлено. Как передает корреспондент 19 марта, об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников.

«На вчерашнее число (18 марта) ни одного случая заболевания коронавирусом в Республики Абхазия не выявлено», — заявил Костенников в Госдуме.

Госдума на пленарном заседании обсуждает ратификацию дополнительного соглашения между Российской Федерацией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории республики.