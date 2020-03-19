Архангельск, , 14:06 — REGNUM Первенство России по лыжным гонкам, которое должно было начаться в Устьянском районе Архангельской области 18 марта, отменили в день старта из-за угрозы распространения коронавируса. К этому моменту спортсмены уже успели прибыть на соревнования, одного из них пришлось госпитализировать с симптомами ОРВИ, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Заместитель председателя регионального правительства Артем Вахрушев прокомментировал ситуацию:

«Первенство по лыжным гонкам там не началось и проведено не будет. Тем не менее спортсмены уже начинали съезжаться, среди тех, кто прибыл в Малиновку, — спортсмен из города Химки, который до этого вернулся из Германии. По приезде у него возникли симптомы ОРВИ. Спортсмен вместе с тремя соседями по номеру и тренером госпитализированы в Устьянскую ЦРБ и изолированы от окружающих, — сообщил Артем Вахрушев. — У всех взяты анализы, которые уже направлены в региональную лабораторию. После получения ответа анализы будут направлены в Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который уполномочен давать заключение по наличию или отсутствию заболевания коронавирусной инфекцией. Ближайший круг контактов спортсмена отрабатывается».

Отметим, что Первенство России по лыжным гонкам, проведение которого планировалось в Тюмени с 27 марта по 5 апреля, было отменено по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции, Елена Вяльбе предложила провести эти соревнования в ЦЛС «Малиновка» Устьянского района.

«Мы были вынуждены оперативно принять решение об отмене проведения первенства России в связи с тем, что общее количество непосредственных участников этого мероприятия, включая спортсменов, тренеров и судей, превысило 270 человек. И это — без учета болельщиков и персонала сопутствующей инфраструктуры (кафе, гостиницы)», — пояснил глава областного агентства по спорту Андрей Багрецов.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев такой подход к организации мероприятий счел преступным, о чем написал накануне в своем Telegram-канале:

«Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имеют! Еще раз: Это больше чем ошибка, это преступление! А как теперь сборные регионов по лыжам собираются по домам из Малиновки? Они должны все быть на карантине! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области: вы даже не бараны, вы преступники!», — говорится в сообщении на Telegram-канала Губерниева.