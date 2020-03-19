Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Новые более жесткие меры по противодействию распространения коронавируса COVID-19 в Грузии вынуждено будет ввести грузинское правительство. Об этом 19 марта журналистам рассказал советник премьер-министра по международным вопросам Ираклий Чиковани, сообщает Общественное телевидение.

Чиновник отметил, что в Грузии приняты меры в соответствии с рекомендациями ВОЗ, но этого недостаточно из-за действий некоторых граждан страны.

«К сожалению, у нас есть факты, когда решениям властей не подчиняются наши сограждане, что создает еще большую угрозу для них и других людей», — заявил Чиковани. Он добавил, что более жесткие меры будут объявлены до конца этого дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Грузии полиция задержала мужчину, который нарушил предписанный ему режим самоизоляции и пытался скрыться от правоохранителей. Он был принудительно помещен в карантин. Ранее в СМИ обсуждалось в введение в Грузии для таких нарушителей системы штрафов.

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