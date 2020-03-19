Москва, , 14:04 — REGNUM Удаленная работа во время напряженной обстановке с распространением коронавируса в мире и в России — правильное решение властей, чтобы как можно больше граждан не имели возможности заразиться, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала», к. э. н. Людмила Иванова-Швец, комментируя перевод граждан на удалёнку.

«Есть несколько вариантов работы в удаленном режиме: первый — работник сам устанавливает себе график работы — хоть утром, хоть вечером; второй — работодатель оговаривает обязательное количество рабочих часов — это удобно и работнику, и компании; третий — работник полностью подстроен под рабочий график компании.

Все эти варианты оговариваются заранее, и это всегда результат договорённости между работником и работодателем. В настоящее время все больше работников переходят на частично или полностью удаленную работу (конечно, для тех, у кого есть такая возможность).

По результатам опроса различных сайтов, 98% работников хотели бы работать по свободному графику. Также, по результатам опросов как внутри компаний, так и специальных HR-сайтов, удовлетворенность работников выше там, где есть возможность работать по удаленному графику.

Сейчас многие компании сами стараются сделать максимально удобным график работы с учетом предоставления дистанционных рабочих дней. Но это в большей степени характерно для западных компаний.

Российские работодатели страшно боятся, что это будет расхолаживать работников, они перестанут трудиться. Но это, скорее, вопрос правильности постановки задач перед работниками и соблюдения сроков, наличия качественной связи и техники. Поэтому часто вопрос в компетентности менеджеров, а не лентяйстве работников», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличивается число руководителей компаний, принимающих меры для борьбы с коронавирусом. Так, в начале февраля их было 6%, в начале марта — 14%, на 16 марта — 42%.

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