Оренбург, , 14:01 — REGNUM В Оренбургской области во второй половине недели (с 20 марта) ожидаются обильные осадки, которые будут сопровождаться сильным ветром, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Согласно метеопрогнозу, в ночь на 20 марта на территории региона начнутся умеренные дожди и мокрый снег при порывах ветра до 17 метров в секунду. Днем дождь усилится. На востоке региона ожидается ливень.

В ночь на 21 марта обильные дожди в восточной части области продолжатся. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца недели. 22 марта прогнозируют небольшие осадки (дождь, мокрый снег) и ветер, чьи порывы могут достигать 15 метров в секунду.

ГУ МЧС по Оренбургской области рекомендует автовладельцам в эти дни отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — соблюдать повышенную осторожность.