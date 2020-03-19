Томск, , 13:58 — REGNUM В Томской области и в Томске 20 марта и ночью 21 марта ожидается мокрый снег, в отдельных районах — сильный снег. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС со ссылкой на Томский ЦГМС.

Также прогнозируются гололёдные явления, отложение мокрого снега. Видимость ухудшится. Порывы ветра местами будут достигать 17−22 м/с. На дорогах местами ожидается сильная гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, идущий во Владивостоке мокрый снег стал причиной транспортного коллапса.

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