Барнаул, , 13:55 — REGNUM В Алтайском крае, где пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, не только ввели режим повышенной готовности, но и создали оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Как сообщает официальный сайт региона, он будет действовать в Барнауле.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы на территории города не произошло распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Необходимо принять все меры, чтобы обезопасить жителей нашего города, наших с вами родителей, детей», — подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

В состав оперативного штаба вошли заместители главы администрации, председатели комитетов администрации города, а также других профильных ведомств.

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