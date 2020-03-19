Черкесск, , 13:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии появился новый министр внутренних дел. Главой полицейского ведомства назначен Александр Мельниченко. Об этом 19 марта пишет ряд местных СМИ. Однако на официальном сайте МВД Карачаево-Черкесии эта информация пока не подтверждается.

Более того, сегодня пресс-служба министерства пишет о том, что исполняющий обязанности министра Анзор Боташев принял участие в первом заседании Общественного совета при ведомстве нового созыва и вручил удостоверения лицам, которые вошли в его состав.

Что касается якобы назначенного на должность главы МВД по КЧР Александра Мельниченко, то о нем известно, что он — уроженец Краснодарского края, ранее занимал должность заместителя начальника управления МВД Липецкой области.

Окончив Астраханскую специальную школу милиции МВД РСФСР, а затем Краснодарский институт МВД России, Мельниченко сначала трудился в МВД Краснодарского края, а затем в управлении МВД Липецкой области.

Напомним, прежний министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов был отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин в начале ноября 2019 года. В течение последних месяцев исполняющим обязанности министра является Анзор Боташев.

Читайте также: Путин уволил министра внутренних дел Карачаево-Черкесии