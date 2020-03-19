Москва, , 14:10 — REGNUM Распространение коронавируса в России происходит намного более медленными темпами, чем в странах Евросоюза. Об этом 19 марта заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Эпидемия у нас развивается, но намного медленнее, чем в других странах. Почему так? Никто не понимает. Многие считают, что Господь хранит Россию. Это подарок судьбы, который позволил нашему правительству лучше подготовится. Возможно это и потому, что мы раньше приняли решение сделать ограничения, когда это все только развивалось», — сказал Марков.

Людям же, которые перешли из-за коронавируса на работу на дому, политолог посоветовал заняться семьей, детьми и самообразованием.

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