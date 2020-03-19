Куала-Лумпур, 19 марта 2020, 13:51 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии объявили о дополнительных 110 случаях коронавируса в регионе, сообщает информационный портал Detik.
В Малайзии подтвердили 900 случаев заражения коронавирусом.
По словам министра здравоохранения Малайзии Адхама Баба, 75 пациентов вылечились от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин объявил, что правительство Малайзии решило изолировать страну с 18 по 31 марта 2020 года.
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